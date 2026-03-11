«Жив и скрывается от суда»: кем был «Харцызский душитель», убивавший женщин в ДНР

Однако в 2010 году в соседнем от Харцызска поселке изнасиловали 15-летнюю школьницу. Девочка выжила и рассказала, что вечером неизвестный мужчина набросил ей на шею удавку, затащил на пустырь и стал душить. Когда школьница теряла сознание, преступник приводил ее в чувства и заставлял просить пощады. Так повторялось несколько раз. Затем неизвестный изнасиловал девочку, сломал ей нос и выбил зубы, а после скрылся, уверенный, что жертва мертва. Но наутро пострадавшая пришла в себя и обратилась за помощью к случайному прохожему. Экспертиза показала, что школьница стала жертвой того же маньяка, который орудовал на территории Харцызска с 1998 по 2002 год.