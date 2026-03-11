«Жив и скрывается от суда»: кем был «Харцызский душитель», убивавший женщин в ДНР

Мужчина из Донецка выдает себя за «Харцызского душителя», убивавшего женщин на территории Донецкой Народной Республики с 1998 по 2010 год. Маньяком считали местного жителя Владимира Куцененко, но он повесился перед обыском. ДНК-тест и эксгумация подтвердили, что именно он был убийцей. Однако по Сети распространился слух, что маньяк на самом деле жив. Как убивал «Харцызский душитель» и могли ли следователи поймать не того, разбиралась «Вечерняя Москва».
Убийства девушек в Харцызске.
На счету «Харцызского душителя», орудовавшего на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), может быть минимум 25 жертв. Он насиловал и душил девочек и женщин в возрасте от 15 до 39 лет. Над некоторыми преступник совершал надругательство посмертно. Первые несколько убийств происходили с 1998 по 2002 год, затем маньяк сделал перерыв. Позднее расправы над женщинами возобновились, они продолжились с 2009 по 2010 год.
Первой жертвой «Харцызского душителя» считают 18-летнюю Юлию из города Харцызск (ДНР). Маньяк жестоко ее изнасиловал и задушил, а затем уже посмертно вогнал в половой орган девушки каблук ее туфли. Обнаженное тело Юлии нашли на следующий день на окраине местного парка.
Еще через несколько месяцев, в августе 1998 года маньяк посреди ночи напал в парке на 27-летнюю Валентину. Преступник набросил женщине на шею веревку и собрался изнасиловать, но пострадавшая смогла вывести мучителя на диалог. Маньяк расчувствовался и рассказал Валентине о Юлии, которая его сильно обидела. Рассказ длился несколько часов, а под утро преступник сбежал. В полицию Валентина решила не обращаться — ее нашли лишь через несколько лет во время расследования других преступлений «Харцызского душителя».
В том же месяце маньяк изнасиловал и задушил в пригороде Харцызска 19-летнюю Олесю. Обнаженное тело девушки преступник бросил на берегу небольшого пруда. Затем он убил 39-летнюю Ирину и засунул ей в половой орган инородный предмет.
В последующие несколько лет маньяк изнасиловал и задушил еще почти 10 девушек. А в 2002-м убийства прекратились. Жители Харцызска думали, что душитель умер, уехал или «завязал» с криминалом.
Однако в 2010 году в соседнем от Харцызска поселке изнасиловали 15-летнюю школьницу. Девочка выжила и рассказала, что вечером неизвестный мужчина набросил ей на шею удавку, затащил на пустырь и стал душить. Когда школьница теряла сознание, преступник приводил ее в чувства и заставлял просить пощады. Так повторялось несколько раз. Затем неизвестный изнасиловал девочку, сломал ей нос и выбил зубы, а после скрылся, уверенный, что жертва мертва. Но наутро пострадавшая пришла в себя и обратилась за помощью к случайному прохожему. Экспертиза показала, что школьница стала жертвой того же маньяка, который орудовал на территории Харцызска с 1998 по 2002 год.
Кем оказался маньяк.
«Харцызский душитель» даже не пытался скрывать свои преступления. Он оставлял обнаженные тела жертв прямо посреди улицы, где их уже на следующий день находили прохожие. Нападения происходили ночью, никто из выживших женщин не смог запомнить лица преступника. На телах некоторых жертв находили биологические следы маньяка, но в 2000-е годы ДНК-анализ только начинал развиваться, и установить личность преступника было невозможно.
Ловить «Харцызского душителя» следователям помогали другие осужденные маньяки — Сергей Ткач, Анатолий Оноприенко, Юрий Кузьменко и другие. Криминалисты считали, что именно мышление серийных преступников поможет им составить психологический портрет душителя. Следователи объехали десятки тюрем и опросили 48 преступников.
В августе 2013 года криминалисты наконец вышли на след предполагаемого маньяка, им оказался 41-летний житель Харцызска Владимир Куцененко. По требованию участкового мужчине пришлось сдать слюну на анализ. ДНК Куцененко совпала с ДНК разыскиваемого маньяка. 17 августа, получив результаты анализов, следователи отправились в дом к Куцененко, но обнаружили мужчину мертвым. Он покончил с собой.
Тогда же стали изучать личность Куцененко. Он родился в городе Иловайске, бросил школу после седьмого класса, стал подрабатывать на «шабашках». В 1995 году мужчина женился и переехал в Харцызск, еще через три года у пары родился сын. Семейная жизнь у пары не сложилась: Куцененко пристрастился к алкоголю, остыл к жене и стал пропадать по ночам. Порой он возвращался домой в крови. На вопросы жены он заявлял, что дрался.
— Муж часто возвращался ночью грязный, в крови на одежде и руках, но сам целый и невредимый. Мне рассказывал, что подрался, но я чуяла неладное — где эти драки, если он тихий? — вспоминала позднее супруга Куцененко.
В 2002 году — как раз когда в Харцызске прекратилась череда убийств — Куцененко уехал на заработки в Крым. Там он развелся с женой. А в 2009 году вернулся в Харцызск. Тогда же убийства возобновились.
Изучив биографию Владимира Куцененко, криминалисты окончательно убедились, что именно он был «Харцызским душителем». Мужчину похоронили, но на этом расследование не закончилось. В 2014 году, когда ДНК-анализ вышел на новый уровень, тело подозреваемого эксгумировали и направили на повторную экспертизу. Доводы следователей снова подтвердились, и в деле поставили точку.
Слухи о «воскресшем» маньяке.
Хоть личность «Харцызского душителя» давно известна, о нем до сих пор ходят самые разные слухи. Некоторые считают, что следователи допустили ошибку и маньяк до сих пор жив и скрывается.
Эта теория заиграла новыми красками, когда анонимный пользователей Сети заявил на интернет-форуме, что именно он является «Харцызским душителем». Мужчина заявил, что Куцененко на самом деле покончил с собой до того, как на него вышли следователи, и что он вовсе не был причастен к череде убийств на территории Харцызска. Аноним присвоил себе как минимум два убийства душителя, в том числе его самой первой жертвы, 18-летней Юлии. А результаты ДНК-анализа он назвал недостоверными.
— Ты веришь ДНК-тестам и всему тому, что делает государство Украина (на момент убийств Харцызск был территорией Украины — прим «ВМ»)? — писал он в ответ другому пользователю, который усомнился в его причастности к убийствам женщин в Харцызске.
Личность мужчины, выдавшего себя за «Харцызского душителя», неизвестна. Администраторы интернет-форума уже удалили его комментарии. О проведении проверки по факту сообщений анонима в Сети не сообщалось.
В России до сих пор есть непойманные маньяки. Например, в Оренбургской области вот уже 13 лет не могут найти «орского убийцу-дальнобойщика» Валерия Андреева, который в 2010-х изнасиловал и убил восемь девочек и женщин. Следователям известны все его приметы — от внешности до детальной биографии, но преступник сбежал прямо перед задержанием и бесследно исчез.