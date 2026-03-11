Богомаз: 20 домов повреждены в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

20 многоквартирных домов были повреждены в результате ракетного обстрела Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«По предварительным оценкам, пострадали фасады и остекление 20 домов. Ведется обследование пострадавших квартир, на текущий момент их более 150, но, предположительно, будет около 200», — написал Богомаз.
Также губернатор сообщил о повреждении 33 коммерческих объектов и более 20 автомобилей.
Богомаз добавил, что в устранении последствий ракетного удара по жилым домам на территории Брянска участвуют более 300 человек.
Вечером 10 марта ВСУ нанесли массированный ракетный удар по центру Брянска. Удар пришелся по цеху одного из промышленных предприятий города. По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.