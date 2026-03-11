Двое пенсионеров утонули на пляже в Австралии на глазах у родственников

Супруги сразу зашли в воду, однако вскоре очевидцы заметили, что они тонут. Люди вытащили британцев на берег без признаков жизни. При этом пляж в тот момент не патрулировали спасатели.
Первую помощь пострадавшим начали оказывать две медсестры, случайно оказавшиеся поблизости. На место вызвали спасателей и вертолёт, однако он не понадобился — к этому моменту супруги уже не подавали признаков жизни.
Ранее 51-летняя россиянка погибла на самом опасном пляже в Индонезии — Парангтритис. Туристку унесло мощным течением в открытый океан. Она звала на помощь, но когда её удалось спасти, женщина была уже без сознания.
