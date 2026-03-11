Ричмонд
«Улов» за шесть часов: ПВО перехватила 53 дрона ВСУ над Чёрным морем и регионами России

Дежурные средства ПВО за шесть часов нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолётного типа на российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, наибольшее количество БПЛА (21) было перехвачено над Республикой Крым. Также беспилотники были сбиты над Краснодарским краем (9), Белгородской областью (8), акваторией Чёрного моря (7), Курской областью (6) и Воронежской областью (2). Все цели были уничтожены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и гостям города на фоне продолжающейся атаки беспилотников. Градоначальник призвал сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
