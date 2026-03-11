Богомаз: 20 жилых домов получили повреждения в результате удара ВСУ по Брянску

Он рассказал, что в текущий момент специалисты обследуют пострадавшие квартиры — сейчас их более 150, но, предположительно, это число возрастет до 200. Первоочередной задачей выступает временное перекрытие теплового контура в тех домах, где ударной волной выбило стекла. К работе по вывозу мусора, остеклению и временной заделке пленкой окон приступили сотрудники восьми управляющих компаний, обслуживающих поврежденные дома.