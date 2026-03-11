Богомаз: 20 жилых домов получили повреждения в результате удара ВСУ по Брянску

В результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску пострадали фасады и остекление 20 многоквартирных домов. Кроме того, повреждения получили 33 коммерческих объекта и свыше 20 автомобилей. Об этом в среду, 11 марта, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он рассказал, что в текущий момент специалисты обследуют пострадавшие квартиры — сейчас их более 150, но, предположительно, это число возрастет до 200. Первоочередной задачей выступает временное перекрытие теплового контура в тех домах, где ударной волной выбило стекла. К работе по вывозу мусора, остеклению и временной заделке пленкой окон приступили сотрудники восьми управляющих компаний, обслуживающих поврежденные дома.
— В работу оперативно включились 17 строительных организаций Брянской области, которые проводят закрытие теплового контура. Все работы выполняются организациями безвозмездно. В устранении последствий ракетного удара по жилым дома на территории города Брянска участвуют более 300 человек, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
10 марта Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям Брянска. На момент публикации материала известно, что в результате атаки украинских войск число погибших в Брянске увеличилось до семи человек, а пострадавших — до 42 человек.