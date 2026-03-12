В Верхней Пышме из-за пожара в девятиэтажке погиб человек

11 марта вечером вспыхнул пожар в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих в Верхней Пышме. Огонь охватил квартиру, расположенную на верхнем этаже. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС по Свердловской области.
— Погиб один уралец. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек, — сказано в сообщении.
На месте работали 11 сотрудников ведомства на трех единицах техники. С огнем пожарным удалось справиться менее, чем за полчаса. Проливку сгоревших конструкций они завершили в 19:59.
В причинах и обстоятельствах случившегося будут разбираться пожарные дознаватели. Свердловчанам напоминают о необходимости соблюдения безопасности в быту. Также следует установить в жилых домах пожарные извещатели, они спасут жизнь и своевременно предупредят о ЧП.