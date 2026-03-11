Двое сотрудников администрации Запорожской области погибли при атаке ВСУ

Двое сотрудников администрации Васильевки Запорожской области погибли в результате атаки ВСУ на автомобиль. Об этом заявила глава округа Наталья Романиченко.
По её словам, сотрудники администрации ехали выполнять задачи улучшения качества жизни населения. По машине был нанесен прямой удар, два сотрудника погибли.
«У одного из них совсем маленькая дочь, которой через две недели исполнится годик. И, к сожалению, папа никогда уже с ребенком не разделит это радостное событие», — сказала Романиченко.
Ранее на неделе боевики ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской области. В результате атаки беспилотников на автобус пострадали трое детей и спортивный тренер. По его данным, автобус находился на заправке, пострадавшие госпитализированы.