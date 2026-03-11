Ричмонд
СМИ: Поезд насмерть сбил четырех человек на станции Маленковская в Москве

Поезд в Москве насмерть сбил четырех человек на станции Маленковская Ярославского направления. Об этом в среду, 11 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

— По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на станции Маленковская. Экстренные службы работают на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются, — говорится в публикации.

Официального подтверждения произошедшего пока не поступало.

Днем ранее электричка сбила насмерть мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути на 90-м километре станции Орехово-Зуево в Подмосковье. Люди погибли из-за того, что переходили пути в неположенном месте.