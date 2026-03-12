Свердловчанина осудили за попытку сжечь четверых знакомых в гараже

Около двух часов ночи он приобрел на заправке не менее 3 литров бензина АИ-95, вызвал такси и вернулся к гаражу. Он облил горючей жидкостью ковер и ворота, которые были единственным входом и выходом из помещения, и поджег их. После этого, убедившись, что огонь разгорелся, он покинул место происшествия.