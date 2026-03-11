Двое сотрудников администрации Запорожской области погибли при ударе ВСУ

«Сегодня трагедия у нас в администрации: так как вследствие прилёта по автомобилю, который двигался, и наши сотрудники ехали выполнять задачи для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения, прямое попадание в машину, и, к сожалению, два наших сотрудника погибли», — сказала Романиченко.