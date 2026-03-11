Сотрудники администрации погибли при ударе ВСУ в Запорожской области

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в Запорожской области был нанесен удар по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по лагерю, где проходил отбор военнослужащих по подразделениям. Данные о потерях и точное место расположения лагеря не уточнялись.