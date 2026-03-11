Сотрудники администрации погибли при ударе ВСУ в Запорожской области

Сотрудники администрации Васильевского округа Запорожской области погибли в результате удара ВСУ по автомобилю.
Об этом сообщила глава муниципального образования Наталья Романиченко.
По ее словам, в результате атаки погибли два работника администрации округа. Другие обстоятельства произошедшего пока не уточняются.
Информация о времени и месте удара, а также о возможных пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду в Запорожской области был нанесен удар по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по лагерю, где проходил отбор военнослужащих по подразделениям. Данные о потерях и точное место расположения лагеря не уточнялись.