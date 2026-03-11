Два беспилотника сбили над одним из районов Воронежской области

Дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два дрона 11 марта. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.
Напомним, что над регионом уже свыше восьми часов объявлена опасность атаки БпЛА — она действует с 13:01.
Кроме того, над тремя районами объявляли угрозу непосредственного удара дронов — над Лискинским (с 13:44 до 14:16), Бутурлиновским (с 13:46 до 14:21) и Бобровским (с 14:00 до 14:32).
По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 над пятью регионами РФ и одним морем сбили 53 беспилотника.
