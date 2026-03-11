Ричмонд
Два беспилотника сбили над одним из районов Воронежской области

Атакам подверглись пять регионов РФ и одно море.

Источник: Комсомольская правда

Дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два дрона 11 марта. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.

Напомним, что над регионом уже свыше восьми часов объявлена опасность атаки БпЛА — она действует с 13:01.

Кроме того, над тремя районами объявляли угрозу непосредственного удара дронов — над Лискинским (с 13:44 до 14:16), Бутурлиновским (с 13:46 до 14:21) и Бобровским (с 14:00 до 14:32).

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 над пятью регионами РФ и одним морем сбили 53 беспилотника.

