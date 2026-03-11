Письмо из налоговой: волгоградцев предупреждают о новой схеме мошенников

В теле письма, как правило, содержится уведомление о неуплаченных налогах или иных задолженностях. Тут же предлагается решить проблему с помощью перехода по приложенному с QR-коду. Этот код может вести на фишинговый сайт — подделку под реальный государственный сервис, где пользователю предлагается ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты.