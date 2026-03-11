Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Письмо из налоговой: волгоградцев предупреждают о новой схеме мошенников

Аферисты начали рассылать электронные извещения с QR-кодами якобы от имени ФНС.

По всей стране фиксируются случаи рассылки электронных писем с QR-кодами от имени Федеральной Налоговой, созданных мошенниками, предупреждает Вестник киберполиции России.

В теле письма, как правило, содержится уведомление о неуплаченных налогах или иных задолженностях. Тут же предлагается решить проблему с помощью перехода по приложенному с QR-коду. Этот код может вести на фишинговый сайт — подделку под реальный государственный сервис, где пользователю предлагается ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты.

Правоохранители напоминают волгоградцам о необходимости быть внимательными и, вместо перехода по неизвестным ссылкам, проверять данные о своих долгах перед государством в личном кабинете на официальном сайте ФНС.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как восстановить доступ к сервисам Госуслуг после взлома.