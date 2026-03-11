Ричмонд
СМИ: Все погибшие на станции «Маленковская» находятся под платформой

Все четыре человека, погибшие под колесами поезда на станции «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) находятся под платформой. Об этом в среду, 11 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации агентства, все погибшие — мужчины старше 40 лет.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура подтвердила произошедшее и уже начала проверку.

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает причины травмирования четверых граждан на остановочном пункте «Маленковская», — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Таким образом прокуратура сообщила только о травмировании. Сами факты гибели официально пока не подтверждены.

О произошедшем стало известно незадолго до этого. Поезд в Москве насмерть сбил четырех человек.