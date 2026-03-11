При новых атаках ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

В Шебекино после удара FPV-дрона по грузовику за помощью обратились ещё трое с баротравмами. Им также назначили амбулаторное лечение. В городе дрон сдетонировал у земли — повреждены окна в двух квартирах и автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал предприятие, повредив оборудование.