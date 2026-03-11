В Ростовской области один мусорный полигон потушили, еще два горят

Ликвидация возгорания на полигоне отходов в городе Шахты продолжается в условиях сложных погодных условий. Как отметила глава ведомства, из-за усиления ветра наблюдается увеличение площади тления мусора и распространение дыма. Работы по тушению не прекращаются ни днем, ни ночью. Чтобы справиться с огнем, группировку спецтехники пришлось нарастить до девяти единиц.