В Подмосковье под колесами электрички погибли четыре человека

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Четыре человека погибли под колесами электрички на станции Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом ТАСС сообщил представитель железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19:20 [мск] пригородным поездом № 7229 Болшево — Ярославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — сказал собеседник агентства.