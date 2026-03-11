ГП потребовала изъять у Александра Галицкого имущество на 8 миллиардов рублей

Бывшая жена Галицкого стала фигуранткой уголовного дела о клевете и вымогательстве 150 тысяч долларов у экс-супруга. Женщину поместили в изолятор временного содержания, где она покончила с собой. Позднее Московский областной суд посмертно отменил решение об ее аресте. Председатель Истринского суда Федор Григорьев, который постановил заключить Галицкую под стражу, подал заявление о сложении с себя полномочий. Что известно о последствиях суицида бывшей жены миллиардера — в материале «Вечерней Москвы».