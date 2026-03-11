ГП потребовала изъять у Александра Галицкого имущество на 8 миллиардов рублей

Генпрокуратура требует изъять у топ-менеджера «Альфа-банка» Александра Галицкого имущество стоимостью более восьми миллиардов рублей в пользу государства, квалифицируя его как участника экстремистского объединения, поддерживающего Вооруженные силы Украины. По информации источника ТАСС, близкого к Генпрокуратуре, ведомство подало в Тверской суд Москвы иск с требованием признать Галицкого и его венчурный фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистским объединением и обратить их имущество в доход государства.
В иске указывается, что Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом в России и значительными финансовыми ресурсами, включая квартиру и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с жилым домом, хозблоком, гаражом, а также земельный участок в Московской области общей рыночной стоимостью более миллиарда рублей. На его счетах находится свыше семи миллиардов рублей.
Генпрокуратура полагает, что наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы всего экстремистского объединения. В иске также говорится, что это имущество обеспечивает возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая экстремистскую идеологию Галицкого и его фонда, представляет прямую угрозу национальной безопасности России.
— Ответчики также могут использовать эти материальные ресурсы в целях поддержки киевского режима и его бандформирований, — говорится в заявлении.
Ведомство требует применить обеспечительные меры: наложить арест на все движимое и недвижимое имущество Галицкого до решения суда, временно ограничить выезд за пределы РФ, запретить открытие новых банковских счетов и обязать ФССП обеспечить розыск имущества должника, передает ТАСС.
В тот же день стало известно, что Тверской районный суд столицы рассмотрит иск о запрете деятельности Александра Галицкого и корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД» из-за экстремизма.
Бывшая жена Галицкого стала фигуранткой уголовного дела о клевете и вымогательстве 150 тысяч долларов у экс-супруга. Женщину поместили в изолятор временного содержания, где она покончила с собой. Позднее Московский областной суд посмертно отменил решение об ее аресте. Председатель Истринского суда Федор Григорьев, который постановил заключить Галицкую под стражу, подал заявление о сложении с себя полномочий. Что известно о последствиях суицида бывшей жены миллиардера — в материале «Вечерней Москвы».