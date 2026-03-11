Из-за атак дронов в Новороссийске пострадал 141 жилой объект

В одном из трёх детских садов, где выбило стёкла, уже заменили стеклопакеты. В ближайшие дни работы начнутся в двух других дошкольных учреждениях. Вместе с тем в администрациях районов собирают документы для выплат пострадавшим. На данный момент оформлено 248 пакетов.