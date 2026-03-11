МЖД подтвердила гибель четырех людей на Маленковской и раскрыла детали трагедии

О произошедшем стало известно незадолго до этого. Изначально о том, что поезд в Москве насмерть сбил четырех человек, писали столичные Telegram-каналы. Через некоторое время агентство городских новостей «Москва» сообщило, что погибшие находятся под платформой. При этом Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку.