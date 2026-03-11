Ричмонд
МЖД подтвердила гибель четырех людей на Маленковской и раскрыла детали трагедии

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) подтвердила гибель четырех человек на станции Маленковская Ярославского направления. Соответствующий пост в среду, 11 марта, появился в Telegram-канале оператора.

— Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19:20 пригородным поездом № 7229 Болшево — Ярославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, — говорится в публикации.

По информации МЖД, из-за произошедшего по направлению были задержаны несколько поездов. Движение удалось оперативно возобновить, сейчас оно осуществляется штатно.

О произошедшем стало известно незадолго до этого. Изначально о том, что поезд в Москве насмерть сбил четырех человек, писали столичные Telegram-каналы. Через некоторое время агентство городских новостей «Москва» сообщило, что погибшие находятся под платформой. При этом Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку.