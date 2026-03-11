Мать и сына, отрицавших существование России, внесли в список террористов и экстремистов

Ранее депутат Госдумы Нина Останина выдвинула гипотезу о том, что Советский Союз мог бы не распасться, если бы Иосиф Сталин прожил дольше. По мнению парламентария, смерть государственного лидера стала «поистине безвременной», так как «заменить его оказалось некому».