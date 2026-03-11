Отрицавших существование России мать и сына включили в список террористов

Росфинмониторинг в среду, 22 марта, внес в перечень террористов и экстремистов Юлию и Ярослава Рыбиных, которые состояли в организации «Граждане СССР»* и отрицали существование российского государства.
— Перечень террористов и экстремистов (включенные): Рыбина Юлия Викторовна, 10 декабря 1986 года рождения, поселок Сараи Сараевского района Рязанской области. Рыбин Ярослав Станиславович, 27 декабря 2003 года рождения, город Сочи Краснодарского края, — передает сайт ведомства.
10 марта Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского** на 30 тысяч рублей, а актера Артура Смольянинова** — на 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
*Признана экстремистской и запрещена на территории России.
**Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов, внесены в перечень террористов и экстремистов.