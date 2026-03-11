Эпштейн бывал в Виндзорском замке и поместье Сандрингем в Британии

Ранее сообщалось о скандале вокруг 72-летнего экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с педофилом Джеффри Эпштейном. По данным СМИ, он в 2009 году на посту министра по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Сообщалось, что британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за этого. Экс-посла Британии задержали 23 февраля, по подозрению в злоупотреблении служебным положением. На следующий день полиция отпустила его под залог.