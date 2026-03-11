Эпштейн бывал в Виндзорском замке и поместье Сандрингем в Британии

Американский финансист Джеффри Эпштейн бывал в Виндзорском замке и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке, следует из обнародованных официальных документов по делу бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона.
В одном из файлов есть письмо личного секретаря бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Мэтью Рикрофта своему начальнику, отправленное 14 мая 2022 года. В нем сообщается о запланированной встрече с Эпштейном и о том, что финансист «близок» к герцогу Йоркскому Эндрю.
«По-видимому, он познакомился с принцем Эндрю через дочь Роберта Максвелла, Гислейн Максвелл (сообщница Эпштейна. — Прим. ред.). В прошлом году он посетил Сандрингем и Виндзор», — указано в письме.
Рикрофт сообщил, что Эпштейн прибыл в Британию вместе с экс-лидером США Биллом Клинтоном и хотел бы познакомиться с Блэром и пообщаться «о науке и международных экономических и валютных тенденциях».
Ранее сообщалось о скандале вокруг 72-летнего экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с педофилом Джеффри Эпштейном. По данным СМИ, он в 2009 году на посту министра по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Сообщалось, что британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за этого. Экс-посла Британии задержали 23 февраля, по подозрению в злоупотреблении служебным положением. На следующий день полиция отпустила его под залог.