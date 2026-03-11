Пострадавший из-за атаки ВСУ на Брянск находится в крайне тяжёлом состоянии

«К сожалению, один больной, мужчина 44 лет находится в крайне тяжёлом состоянии. Очень сложное, сочетанное минно-взрывное ранение с поражением черепа, головного мозга. Больной находится в реанимационном отделении, на аппаратном дыхании. Проводятся все манипуляции, связанные с проведением интенсивной терапии», — рассказал Кравчук.
Напомним, вчерашний ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ привёл к повреждению 20 многоквартирных домов. Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
