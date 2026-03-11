Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший из-за атаки ВСУ на Брянск находится в крайне тяжёлом состоянии

Медики борются за жизнь пациента, поступившего в отделение НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России после обстрела ВСУ Брянска. Как сообщил ИС «Вести» заведующий девятым нейрохирургическим отделением клиники Александр Кравчук, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое.

Источник: Life.ru

«К сожалению, один больной, мужчина 44 лет находится в крайне тяжёлом состоянии. Очень сложное, сочетанное минно-взрывное ранение с поражением черепа, головного мозга. Больной находится в реанимационном отделении, на аппаратном дыхании. Проводятся все манипуляции, связанные с проведением интенсивной терапии», — рассказал Кравчук.

Напомним, вчерашний ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ привёл к повреждению 20 многоквартирных домов. Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.