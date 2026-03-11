Ричмонд
Руководителя кафе в Череповце будут судить после отравления 42 посетителей

В Череповце завершено расследование дела против руководителя кафе, где из-за нарушений санитарных норм отравились 42 посетителя.

Источник: Аргументы и факты

Кафе в Череповце стало причиной массового отравления посетителей, после чего руководителя заведения будут судить.

Как сообщили в прокуратуре Вологодской области, расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины завершено.

По данным следствия, в заведении грубо нарушались санитарные требования. Оборудование и кухонный инвентарь не обрабатывались должным образом, контроль качества продукции не проводился, а продукты принимались без необходимых сопроводительных документов.

В результате в конце августа 2024 года 42 посетителя кафе заразились острой кишечной инфекцией после употребления приготовленных там блюд.

При этом у 27 человек диагностировали инфекционное заболевание, повлекшее легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Череповца.

