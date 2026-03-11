Руководителя кафе в Череповце будут судить после отравления 42 посетителей

Кафе в Череповце стало причиной массового отравления посетителей, после чего руководителя заведения будут судить.
Как сообщили в прокуратуре Вологодской области, расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины завершено.
По данным следствия, в заведении грубо нарушались санитарные требования. Оборудование и кухонный инвентарь не обрабатывались должным образом, контроль качества продукции не проводился, а продукты принимались без необходимых сопроводительных документов.
В результате в конце августа 2024 года 42 посетителя кафе заразились острой кишечной инфекцией после употребления приготовленных там блюд.
При этом у 27 человек диагностировали инфекционное заболевание, повлекшее легкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Череповца.
Ранее сообщалось, что число жертв взрыва газа в кафе в городе Щучинск Акмолинской области Казахстана увеличилось до 11 человек. Еще двое пострадавших скончались в больнице.