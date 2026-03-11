Ричмонд
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ

БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. Вероятное появление в небе неизвестного объекта привело к временному прекращению работы аэропорта «Берлин-Бранденбург», сообщает газета Bild со ссылкой на представителя авиагавани.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорт Берлина прекратил работу. Причина: обнаружение неизвестного летающего объекта», — говорится в материале издания.

При этом газета не уточняет, о каком объекте идет речь.

По информации Bild, полиция проверяет, имел ли в принципе место какой-либо летающий объект в небе над аэропортом.

По данным издания, аэропорт останавливал свою работу чуть более чем на полчаса, с 18.40 до 19.15 по местному времени. Это было сделано в рамках стандартных процедур безопасности.

На данный момент отмена рейсов в аэропорту не ожидается, однако пассажиры могут столкнуться с задержкам.