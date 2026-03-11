Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ

«Аэропорт Берлина прекратил работу. Причина: обнаружение неизвестного летающего объекта», — говорится в материале издания.
При этом газета не уточняет, о каком объекте идет речь.
По информации Bild, полиция проверяет, имел ли в принципе место какой-либо летающий объект в небе над аэропортом.
По данным издания, аэропорт останавливал свою работу чуть более чем на полчаса, с 18.40 до 19.15 по местному времени. Это было сделано в рамках стандартных процедур безопасности.
На данный момент отмена рейсов в аэропорту не ожидается, однако пассажиры могут столкнуться с задержкам.