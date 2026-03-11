Ричмонд
Авиабомба времен ВОВ «всплыла» в Можайском водохранилище при сбросе воды

Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища в результате сброса воды. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел во вторник, 10 марта. Специалисты группы взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспас» ликвидировали авиационную бомбу, обнаруженную жителями округа Можайский на берегу водохранилища возле деревни Блазново. Местные сообщили о находке в единую службу «Система-112».

Прибывшие на место вызова пиротехники сделали вывод, что бомба всплыла из Можайского водохранилища из-за сброса воды.

— Специалисты поместили боеприпас в контейнер и обезвредили его с соблюдением всех мер безопасности, — говорится в публикации.

Ранее вблизи деревни Непейно обнаружили неразорвавшуюся мину времен Великой Отечественной войны. На место вызвали спасателей. Специалисты поместили снаряд в контейнер, вывезли боеприпас в безопасное место и ликвидировали.