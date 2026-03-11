Ричмонд
Электричка насмерть сбила четырех человек в Подмосковье

Погибшие в ДТП с электричкой в Подмосковье, предварительно, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье четыре человека погибли под колесами электрички. Об этом сообщила Московская железная дорога в Telegram-канале.

Трагедия произошла около 19:20 в районе станции Маленковская Ярославского направления. По данным МЖД, людей сбил пригородный поезд № 7229, следовавший по маршруту Болшево — Ярославский вокзал.

«Были смертельно травмированы 4 человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — сообщили в Московской железной дороге.

После происшествия движение поездов на направлении было временно затруднено. Несколько пригородных электричек, следовавших в Москву и область, задержали. В настоящее время движение на Ярославском направлении восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Не менее жуткий случай недавно произошел в Ростове. Там 16-летний подросток погиб под колесами автомобиля, когда переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Все случилось прямо в его день рождения. Теперь родители надеются, что виновные будут наказаны.