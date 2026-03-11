В Петербурге возбудили дело из-за падения на прохожего штукатурки с фасада дома

«Одиннадцатого марта произошло падение части фасада дома на улице Большая Морская в Санкт-Петербурге на проходящего мимо мужчину. Пострадавший доставлен в больницу», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Прокуратура начала проверку. Специалисты оценят, соблюдает ли управляющая компания требования жилищного законодательства. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление причин, условий и обстоятельств произошедшего.
Ранее в Рязани в реанимации скончалась 27‑летняя девушка после падения на неё огромной глыбы льда с крыши здания. СК уже возбудил уголовное дело, устанавливается круг должностных лиц, ответственных за очистку кровли. Сам инцидент произошёл вечером 4 марта в самом центре города. Как писали местные СМИ, девушка сразу потеряла сознание и не успела даже вскрикнуть. В тяжёлом состоянии её госпитализировали. Всё это время врачи боролись за жизнь пациентки, но спасти её не смогли.
