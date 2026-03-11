НЛО заметили в небе над аэропортом Берлина

НЛО заметили в небе над аэропортом Берлин-Бранденбург, из-за чего работа воздушной гавани была временно приостановлена.
Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя аэропорта.
По данным издания, неизвестный летающий объект заметили в районе авиагавани вечером. В связи с этим аэропорт остановил работу более чем на полчаса — с 18:40 до 19:15 по местному времени.
Как отмечается, приостановка была проведена в рамках стандартных процедур безопасности.
Полиция в настоящее время проверяет информацию и устанавливает, действительно ли в небе над аэропортом находился какой-либо летательный объект.
По информации Bild, отмена рейсов не ожидается, однако пассажиры могут столкнуться с задержками вылетов.
