Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НЛО заметили в небе над аэропортом Берлина

Неизвестный летающий объект заметили над аэропортом Берлин-Бранденбург. Из-за этого работа авиагавани была временно приостановлена.

Источник: Аргументы и факты

НЛО заметили в небе над аэропортом Берлин-Бранденбург, из-за чего работа воздушной гавани была временно приостановлена.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным издания, неизвестный летающий объект заметили в районе авиагавани вечером. В связи с этим аэропорт остановил работу более чем на полчаса — с 18:40 до 19:15 по местному времени.

Как отмечается, приостановка была проведена в рамках стандартных процедур безопасности.

Полиция в настоящее время проверяет информацию и устанавливает, действительно ли в небе над аэропортом находился какой-либо летательный объект.

По информации Bild, отмена рейсов не ожидается, однако пассажиры могут столкнуться с задержками вылетов.

Ранее сообщалось, что ученые обсуждают природу межзвездного объекта 3I/ATLAS, который некоторые исследователи считают возможным искусственным аппаратом. Отмечается, что объект движется по траектории с высокой точностью, что, по мнению отдельных специалистов, может отличать его от обычных комет.