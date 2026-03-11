Ричмонд
Свалку отходов на сельхозземлях под Волгоградом обнажила весна

Почти гектар земли в Городищенском районе неизвестные завалили строительным мусором.

Завалы строительного мусора на одном из участков Городищенского района, предназначенном для сельского хозяйства, обнаружили во время выездной проверки специалисты Управления Россельхознадзора по Волгоградской области.

Сельхозугодья площадью почти в гектар оказались буквально завалены кусками дерева, битым кирпичом и кусками бетона, осколками шифера и плитки, обрывками полиэтиленовой пленки, а также стеклянными и пластиковыми бутылками. При этом, следов попытки убраться на участке не нашлось.

В связи с тем, что подобный мусор негативно влияет на плодородный слой почвы собственнику выдано предупреждение о приведении участка в нормальное состояние. В противном случае он рискует потерять свою землю.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о случаях отчуждения сельхозучастков в регионе у нерадивых землевладельцев.