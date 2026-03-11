«Хезболла» выпустила около 100 ракет в сторону Израиля

Представители шиитского движения «Хезболла» выпустили около 100 ракет по северным районам Израиля, пишет The Times of Israel.
«Ракеты были запущены из нескольких районов Ливана, что вызвало срабатывание сирен в Хайфе, а также в Галилее и на Голанских высотах. Это крупнейшая атака “Хезболлы” на Израиль с момента обострения боевых действий», — сказано в публикации.
Данных о пострадавших в результате атаки пока нет.
Как сообщалось ранее, «Хезболла» объявила о начале военной операции против Израиля.
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше