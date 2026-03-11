В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

За это время из-за многократных многочасовых введений ограничений на полеты аэропорт Сочи обслужил только 15 рейсов в течение трех часов: 11 на вылет и четыре на прилет. В ночь с 10 на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях, пассажиров еще 15 рейсов направили в гостиницы, уточнили в Минтрансе. На запасных аэродромах находятся 12 воздушных судов, в аэропорту Сочи — 11 самолетов, на прибытие до конца суток ожидается 47 рейсов.