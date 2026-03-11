В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 11 марта. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников снят на территории Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.
«Внимание. Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин. Он напомнил, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Нельзя подходить к ним близко, снимать и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.
Атака ВСУ на Сочи продолжалась с вечера 10 марта. Это одна из самых продолжительных атак на курорт, уточнял мэр Сочи Андрей Прошунин. По сообщению Минобороны России, в ночь на 11 марта ВСУ в целях остановки поставок газа в Европу предпринял очередную атаку ударными БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Также, по сообщению «Газпрома», накануне были зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья».
За это время из-за многократных многочасовых введений ограничений на полеты аэропорт Сочи обслужил только 15 рейсов в течение трех часов: 11 на вылет и четыре на прилет. В ночь с 10 на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях, пассажиров еще 15 рейсов направили в гостиницы, уточнили в Минтрансе. На запасных аэродромах находятся 12 воздушных судов, в аэропорту Сочи — 11 самолетов, на прибытие до конца суток ожидается 47 рейсов.