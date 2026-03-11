В Польше кладбище советским воинам осквернили нацистскими лозунгами украинцев

Ранее в городе Ейск Краснодарского края неизвестные повредили Доску Почёта с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России. Неизвестный мужчина облил неустановленной жидкостью несколько фотографий, размещённых на мемориальной конструкции. Правоохранительные органы обнаружили информацию о случившемся во время мониторинга сети Интернет. После этого полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель. По его словам, он совершил поступок в состоянии алкогольного опьянения. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.