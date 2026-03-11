В Шостке произошел взрыв в управлении полиции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в районном управлении полиции в Шостке Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное» со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.
По его данным, 22 сотрудника полиции получили ранения в результате взрыва.
Ранее в Николаеве на юге страны произошел взрыв, в результате которого пострадали семь сотрудников патрульной полиции. В ночь на 22 февраля взрыв произошел во Львове на западе Украины, ранения получили 25 полицейских, еще одна сотрудница погибла. Также взрыв произошел в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины около одного из районных отделений полиции.