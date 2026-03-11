Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шостке произошел взрыв в управлении полиции

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что 22 сотрудника получили ранения.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в районном управлении полиции в Шостке Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное» со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

По его данным, 22 сотрудника полиции получили ранения в результате взрыва.

Ранее в Николаеве на юге страны произошел взрыв, в результате которого пострадали семь сотрудников патрульной полиции. В ночь на 22 февраля взрыв произошел во Львове на западе Украины, ранения получили 25 полицейских, еще одна сотрудница погибла. Также взрыв произошел в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины около одного из районных отделений полиции.