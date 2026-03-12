Пропавшие в Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Пропавшие в Санкт-Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».
«Найдены, живы. Других подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее поисковики сообщали, что местонахождение детей неизвестно с 10 марта.
В экстренных службах РИА Новости сообщали, что братьев воспитывают мать и отчим. В день пропажи дети были наказаны за плохое поведение и лишены сотовых телефонов. При этом, как рассказали агентству, их младшая сестра якобы слышала, как братья обсуждали «какой-то вокзал». Предположительно, дети запланировали побег в Псков к бабушке со стороны отца, однако не добрались туда.
У мальчиков есть две сестры 17 и шести лет, старшая из которых живет у бабушки в Пскове, и младший брат, ему четыре года.