Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонд Галицкого направил более 50 миллионов долларов оборонным компаниям Украины

Венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», основателем которого является предприниматель Александр Галицкий, вложил более 50 миллионов долларов в изготовление боеприпасов для украинской армии компаниями военно-промышленного комплекса страны. Об этом в среду, 11 марта, сообщил ТАСС источник, близкий к Генеральной прокуратуре РФ.

Венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», основателем которого является предприниматель Александр Галицкий, вложил более 50 миллионов долларов в изготовление боеприпасов для украинской армии компаниями военно-промышленного комплекса страны. Об этом в среду, 11 марта, сообщил ТАСС источник, близкий к Генеральной прокуратуре РФ.

— За последние годы фонд направил более 50 миллионов долларов компаниям на Украине, которые занимаются производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов беспилотников и других вооружений. Осуществляет повышение боеготовности ВСУ, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения («Азов»*, «Айдар»*, «Правый сектор»*), — говорится в иске Генпрокуратуры, передает агентство.

Генеральная прокуратура требует изъять у Александра Галицкого имущество стоимостью более восьми миллиардов рублей в пользу государства, квалифицируя его как участника экстремистского объединения, поддерживающего ВСУ. Ведомство подало в Тверской суд Москвы иск с требованием признать бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистским объединением и обратить их имущество в доход государства.

В тот же день стало известно, что Тверской районный суд столицы рассмотрит иск о запрете деятельности Александра Галицкого и корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД» из-за экстремизма.

Экс-супруга Галицкого стала фигуранткой уголовного дела о клевете и вымогательстве 150 тысяч долларов у бывшего мужа. Ее поместили в изолятор временного содержания, где она покончила с собой. Позже Московский областной суд посмертно отменил решение об ее аресте. Председатель Истринского суда Федор Григорьев, который постановил заключить женщину под стражу, подал заявление о сложении с себя полномочий. Что известно о последствиях суицида Галицкой — в материале «Вечерней Москвы».

*Признанные в России террористическими и экстремистскими организации.