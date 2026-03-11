Фонд Галицкого направил более 50 миллионов долларов оборонным компаниям Украины

Венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», основателем которого является предприниматель Александр Галицкий, вложил более 50 миллионов долларов в изготовление боеприпасов для украинской армии компаниями военно-промышленного комплекса страны. Об этом в среду, 11 марта, сообщил ТАСС источник, близкий к Генеральной прокуратуре РФ.
— За последние годы фонд направил более 50 миллионов долларов компаниям на Украине, которые занимаются производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов беспилотников и других вооружений. Осуществляет повышение боеготовности ВСУ, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения («Азов»*, «Айдар»*, «Правый сектор»*), — говорится в иске Генпрокуратуры, передает агентство.
Генеральная прокуратура требует изъять у Александра Галицкого имущество стоимостью более восьми миллиардов рублей в пользу государства, квалифицируя его как участника экстремистского объединения, поддерживающего ВСУ. Ведомство подало в Тверской суд Москвы иск с требованием признать бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистским объединением и обратить их имущество в доход государства.
В тот же день стало известно, что Тверской районный суд столицы рассмотрит иск о запрете деятельности Александра Галицкого и корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД» из-за экстремизма.
Экс-супруга Галицкого стала фигуранткой уголовного дела о клевете и вымогательстве 150 тысяч долларов у бывшего мужа. Ее поместили в изолятор временного содержания, где она покончила с собой. Позже Московский областной суд посмертно отменил решение об ее аресте. Председатель Истринского суда Федор Григорьев, который постановил заключить женщину под стражу, подал заявление о сложении с себя полномочий. Что известно о последствиях суицида Галицкой — в материале «Вечерней Москвы».
*Признанные в России террористическими и экстремистскими организации.