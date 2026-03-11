Фонд Галицкого направил более 50 миллионов долларов оборонным компаниям Украины

Экс-супруга Галицкого стала фигуранткой уголовного дела о клевете и вымогательстве 150 тысяч долларов у бывшего мужа. Ее поместили в изолятор временного содержания, где она покончила с собой. Позже Московский областной суд посмертно отменил решение об ее аресте. Председатель Истринского суда Федор Григорьев, который постановил заключить женщину под стражу, подал заявление о сложении с себя полномочий. Что известно о последствиях суицида Галицкой — в материале «Вечерней Москвы».