Около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом, работает ПВО

Звук пролёта дрона-камикадзе в пригороде Краснодара. Видео © SHOT.
По словам очевидцев, «глухие взрывы» были слышны в южной и западной части Краснодара. Некоторые жители утверждают, что заметили яркие вспышки.
Также о взрывах сообщают жители Северского района Краснодарского края. По их словам, один из сбитых украинских дронов рухнул в поле. Всего было слышно около 10 громких звуков в небе. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны уничтожают БПЛА на подлёте к городу. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ привёл к повреждению 20 многоквартирных домов. Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.