Shot: Около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом края

Около 10 взрывов прозвучало над Краснодаром и Северским районом края. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку дронов-камикадзе ВСУ. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что «глухие взрывы» были слышны в южной и западной части Краснодара. Некоторые жители утверждают, что заметили яркие вспышки от взрывов. Также о взрывах сообщили жители Северского района Краснодарского края. По их словам, один из сбитых украинских БПЛА упал в поле. Всего было слышно около 10 громких звуков в небе, — сказано в публикации.

По предварительным данным, средства ПВО уничтожают воздушные цели на подлете к городу. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Город Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой Вооруженных сил Украины. Об этом 11 марта сообщил глава города Андрей Прошунин.

Один человек пострадал — обломки одного из сбитых дронов упали на частный дом в Адлерском районе. У здания разрушена крыша, однако сам хозяин от госпитализации отказался.

