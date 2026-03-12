Фонд бизнесмена Александра Галицкого направил $50 млн компаниям Украины

По его данным, венчурный фонд предпринимателя направил указанную сумму компаниям на Украине в течение последних лет. Как говорится в иске, дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, через которую происходит сбор средств для закупки вооружения и провизии для ВСУ.