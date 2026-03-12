Ричмонд
Фонд бизнесмена Александра Галицкого направил $50 млн компаниям Украины

Фонд Галицкого отправил украинским оборонным компаниям свыше 50 миллионов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Фонд российского бизнесмена Александра Галицкого отправил оборонным компаниям Украины более 50 миллионов долларов. Об этом говорится в иске Генпрокуратуры РФ о признании корпорации Almaz Capital Partners экстремистским объединением. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, венчурный фонд предпринимателя направил указанную сумму компаниям на Украине в течение последних лет. Как говорится в иске, дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, через которую происходит сбор средств для закупки вооружения и провизии для ВСУ.

«То есть фонд осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины», — сказал источник.

Прокуратура Москвы подала иск о запрете деятельности Александра Галицкого и его компании. Основанием для иска стали подозрения в экстремистской деятельности.