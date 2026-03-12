Для удара по российскому городу ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow, поэтому ответить может сама Великобритания, считает Кнутов.
«Судя по тому, что делают США и Израиль, мы можем ответить британцам, но это всё-таки не наш путь. Наш ответ должен быть связан с нанесением ударов по местам доставки крылатых ракет и любой военной техники в целом. Больше работать по Одессе, причём не только по грузам, но и по кораблям, которые везут оружие», — отметил эксперт.
По его мнению, российским военным следует наносить удары по аэродромам базирования Су-24, с которых ВСУ атаковали Брянск.
Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Великобританию в прямой причастности к ракетному обстрелу Брянска, который произошёл по вине ВСУ. В дипмиссии настаивают, что без участия британцев эта атака была бы невозможна. Напомним, 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных.
