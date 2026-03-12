В Сумах и Харькове прогремели взрывы

Взрывы произошли в Сумах и Харькове, информирует телеканал «Общественное».
«В Сумах было слышно взрыв», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Харьковской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.