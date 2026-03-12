Опубликовано видео жёсткой посадки Boeing на Пхукете из салона

Ранее самолёт авиакомпании «Россия» с бортовым номером RA-73205 и 120 пассажирами подал сигнал бедствия над Красноярским краем из-за разгерметизации салона и возвращается в аэропорт вылета. Airbus A319 подал сигнал 7700 примерно через полчаса после вылета. Командир самолёта развернул борт в небе над селом Богучаны и направился обратно в Красноярск.