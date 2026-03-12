Ричмонд
Опубликовано видео жёсткой посадки Boeing на Пхукете из салона

На тайском курорте произошло чрезвычайное происшествие. Аэропорт Пхукета полностью закрыт после жёсткой посадки лайнера из Индии, который серьёзно повредил взлетно-посадочную полосу. В Сети опубликовали видео приземления самолёта.

Источник: Life.ru

Видео жёсткой посадки Boeing на Пхукете из салона. Видео © X / aviationbrk.

Boeing 737−8MAX авиакомпании Air India Express следовал рейсом из Хайдарабада. При приземлении у воздушного судна обломилась стойка шасси, и он пропахал взлётно-посадочную полосу.

На борту находились 133 пассажира. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, однако эвакуировать самолёт с полосы пока не представляется возможным.

Ранее самолёт авиакомпании «Россия» с бортовым номером RA-73205 и 120 пассажирами подал сигнал бедствия над Красноярским краем из-за разгерметизации салона и возвращается в аэропорт вылета. Airbus A319 подал сигнал 7700 примерно через полчаса после вылета. Командир самолёта развернул борт в небе над селом Богучаны и направился обратно в Красноярск.

