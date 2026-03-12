Бастрыкин запросил доклад о нападении с битами на семью на Камчатке

— В соцсетях была опубликована информация о групповом нападении приезжих на жителей Петропавловска-Камчатского. Изначально конфликт произошел из-за парковочного места. В ходе инцидента отец и сын получили телесные повреждения от группы лиц, которые использовали биты и дубинки. Также пострадала мать потерпевшего, пытавшаяся прекратить драку, — говорится на сайте СК.