Бастрыкин запросил доклад о нападении с битами на семью на Камчатке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по обстоятельствам совершения хулиганских действий в Петропавловске-Камчатском. Об этом в среду, 11 марта, сообщила пресс-служба ведомства.
— В соцсетях была опубликована информация о групповом нападении приезжих на жителей Петропавловска-Камчатского. Изначально конфликт произошел из-за парковочного места. В ходе инцидента отец и сын получили телесные повреждения от группы лиц, которые использовали биты и дубинки. Также пострадала мать потерпевшего, пытавшаяся прекратить драку, — говорится на сайте СК.
Отмечается, что один из нападавших публично оскорбил потерпевших и других граждан. Уголовное дело по данному факту расследуется представителями органов внутренних дел.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Камчатскому краю Владимиру Кулакову инициировать передачу дела в производство следственных органов и дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта.
