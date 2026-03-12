Shafaq News: у берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера

Источники Shafaq News в силовых структурах сообщили, что на танкерах, которые принадлежат иностранным компаниям, произошел сильный взрыв. Затем они загорелись. Эвакуированы 25 членов экипажа. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
Месторождение «Меджнун» находится вблизи границы с Ираном. Оно подверглось ударам БПЛА второй раз за несколько дней. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
