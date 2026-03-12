Ричмонд
Shafaq News: у берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера

Два нефтяных танкера, которые находились вблизи порта Басрана на юге Ирака, подверглись ударам беспилотников, пишет Shafaq News. Еще один танкер подорван при помощи заминированного катера. Кроме того, как передает агентство, беспилотники атаковали иракское нефтяное месторождение «Меджнун».

Источник: Reuters

Источники Shafaq News в силовых структурах сообщили, что на танкерах, которые принадлежат иностранным компаниям, произошел сильный взрыв. Затем они загорелись. Эвакуированы 25 членов экипажа. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Месторождение «Меджнун» находится вблизи границы с Ираном. Оно подверглось ударам БПЛА второй раз за несколько дней. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

