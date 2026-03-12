Ричмонд
CNN: Моджтаба Хаменеи в первый день войны получил перелом стопы и ранения лица

В первый день американо-израильских бомбардировок новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и ряд других незначительных повреждений. Об этом 11 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Хаменеи получил перелом стопы и другие незначительные травмы», — говорится в материале.

Уточняется, что помимо перелома стопы у Хаменеи был синяк под левым глазом и небольшие рваные раны на лице.

Новость дополняется

