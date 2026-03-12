CNN: Моджтаба Хаменеи в первый день войны получил перелом стопы и ранения лица

Узнать больше по теме

Моджтаба Хаменеи: биография

Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.