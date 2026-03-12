Ричмонд
В Дубае на здание упал дрон

ДУБАЙ, 12 марта. /ТАСС/. Беспилотник упал на здание в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.

Источник: Mohamed Ziyan/CC0

«Власти проводят эвакуационные мероприятия для обеспечения безопасности всех находящихся в здании», — указано в сообщении.

«Команды гражданской обороны взяли под контроль небольшой пожар в здании. Пострадавших пока нет», — добавила пресс-служба.

