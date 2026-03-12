На Камчатке приезжие с битами напали на семью из-за парковочного места

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения группы приезжих на местных жителей в Петропавловске-Камчатском.
По данным следственного управления СК по Камчатскому краю, конфликт произошёл из-за парковочного места. В результате пострадали трое членов семьи: отец и сын получили травмы от ударов битами и дубинками, а пожилая женщина, пытавшаяся их защитить, также была травмирована. Один из нападавших допустил публичные оскорбления в адрес потерпевших.
Полиция возбудила уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Кулакову инициировать передачу дела в производство следователей СК и дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта.
