60-летнего мужчину осудят за серию поджогов транспорта в Приморье

По версии следствия, первой целью местного жителя стал мотоцикл Suzuki Desperado, который он пытался поджечь, но не довел дело до конца. После этого мужчина полностью сжег автомобиль Honda Mobilio, а также разбил стекло в Daihatsu YRV. Владельцам техники был нанесен серьезный материальный ущерб, превысивший 700 тысяч рублей.