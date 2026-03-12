60-летнего мужчину осудят за серию поджогов транспорта в Приморье

Полиция Находки завершила расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины, причастного к повреждению чужого имущества. За одни сутки он успел совершить нападения на три транспортных средства в разных районах города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По версии следствия, первой целью местного жителя стал мотоцикл Suzuki Desperado, который он пытался поджечь, но не довел дело до конца. После этого мужчина полностью сжег автомобиль Honda Mobilio, а также разбил стекло в Daihatsu YRV. Владельцам техники был нанесен серьезный материальный ущерб, превысивший 700 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который в ходе допроса признал свою вину. Однако результаты медицинской экспертизы изменили дальнейший ход разбирательства.
«Установлено, что мужчина страдает психическим расстройством. В настоящее время его причастность к совершению преступлений полностью доказана, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Теперь суду предстоит определить режим лечения для мужчины в специализированном учреждении.