На Камчатке завели дело из-за задержки зарплаты оленеводам

Правоохранителями установлено, что в декабре 2025 года, а также с 1 января до 6 марта 2026 года, руководство организации, занимающейся разведением оленей, в полном объеме не выплачивало заработную плату сотрудникам. В результате образовалась задолженность на сумму более 4 млн рублей.