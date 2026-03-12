На Камчатке завели дело из-за задержки зарплаты оленеводам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 марта. /ТАСС/. Предприниматель на Камчатке подозревается в невыплате заработной платы оленеводам, возбуждено уголовное дело. Сумма долга превышает 4 млн рублей, сообщает управление СК России по региону.
Правоохранителями установлено, что в декабре 2025 года, а также с 1 января до 6 марта 2026 года, руководство организации, занимающейся разведением оленей, в полном объеме не выплачивало заработную плату сотрудникам. В результате образовалась задолженность на сумму более 4 млн рублей.
«После вмешательства следователей территориального подразделения регионального ведомства и возбуждения уголовного дела заработная плата выплачена в полном объеме. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.